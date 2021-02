Eine Zucker-Künstlerin aus Weingarten gestaltet preisgekrönte Torten-Dekoration

Alexandra Olanuta war 13 Jahre alt, als sie den Sommer über im Tortenatelier eines Bekannten ausgeholfen hat. Diese Tage sollten sie noch prägen. Ab diesem Zeitpunkt habe sie gewusst, dass sie künftig künstlerisch arbeiten möchte, sagt sie. Denn: „Kunst ist schon immer meine Leidenschaft.“ Alexandra Olanuta aus Weingarten kreiert realitätsnahe Skulpturen aus Zucker, Ton und manchmal auch aus Holz. Den Ehrgeiz, richtig gut zu werden, habe sie erst seit 2012, als sie nach Deutschland gekommen ist.

Die Vorteile von Fondant

Ihr Arbeitsplatz erinnert an den eines Zahnarztes. Das goldene Modellierwerkzeug liegt zu ihrer Linken auf dem Esstisch im Wohnzimmer. Sie trägt Gummihandschuhe. So ließen sich unschöne Fingerabdrücke auf der Skulptur vermeiden, erklärt Olanuta. Gerade kreiert die 31-Jährige eine Mädchenfigur mit blauem Kleid und blonden Haaren. Hinterher gesteht sie, dass sie vorher nicht gewusst habe, wie ihre Figur am Ende aussehen solle. Mit geübten Handgriffen beginnt sie, Zuckermasse zu kneten. Sie benutze speziellen Modellierfondant, denn herkömmlicher sei zu weich. Der Vorteil von Fondant sei, dass er mit der Zeit fest werde.

Wie man sich ein Handwerk beibringt

Das Handwerk des Kuchendesigns habe sie sich selbst beigebracht, sagt Olanuta. In ihrem Heimatland Rumänien habe sie zwar eine sechsmonatige Konditorausbildung absolviert, aber das künstlerische Gestalten von Torten gehörte nicht dazu. Feuer für das „Cake-Design“, wie sie ihre Arbeit nennt, habe sie gefangen, als sie einen Tortenwettbewerb im Fernsehen gesehen habe. „Ich war sofort fasziniert und wollte daran unbedingt teilnehmen“, sagt sie.

An diesem Tag habe sie einen Plan gefasst. Vier Stunden täglich habe sie modelliert. Mithilfe von Internetanleitungen habe sie 2012 begonnen, ihr Handwerk zu perfektionieren. „Man braucht ruhige Hände“, erklärt Alexandra Olanuta, während sie die weiche Zuckermasse zu einem allmählich erkennbaren Körper formt. Eine Kugel, die später zum Kopf wird. Vier säulenartige Extremitäten und einen Torso.

Vintage und Barock als Inspiration

Darauf folgen die ersten Details. Hände und Füße, winzige Zehen und Finger formt die 31-Jährige geduldig und filigran mit einem klingenartigen Werkzeug. Sie lasse sich am liebsten vom Shabby Chic-Look, eine Art Vintage-Stil, und vom Barockstil inspirieren. „Ich mag es gern altmodisch.“ Auf vielen ihrer Tortenbilder sind Engel, wie sie in Barockkirchen vorkommen, und Goldornamente. Bei einem Wettbewerb in Friedrichshafen habe sie mit einer Marie Antoinette-Skulptur Silber ergattert.

Ihr damaliger Traum ging in Erfüllung. Die Stücke werden beim Wettbewerb nach bestimmten Kriterien wie saubere Ausführung. Gesamteindruck, Farben und Material bewertet.

Nachdem die Beine und der Torso gestaltet sind, verbindet sie die Körperteile mit einem dünnen Holzstäbchen, welches als Gerüst dient. Mit Lebensmittelkleber hält auch das zweite Bein am Becken. Jetzt wird das Zuckermädchen angezogen. Ein ausfallendes, babyblaues Kleid soll es sein. Dafür rollt Alexandra weißen Fondant hauchdünn aus und faltet die ausgestochenen Kreise zu Rüschen.

Eine Nischenbranche mit zu wenig Nachfrage und starker Konkurrenz

Mit ihrem Talent hätte sie sich gerne hauptberuflich selbstständig gemacht. Die Hürden und die Konkurrenz seien jedoch zu groß gewesen. „Ich hatte vor ein paar Jahren einen kleinen Laden, der Backzubehör anbot“, sagt sie. Doch de Nachfrage in der Ravensburger Innenstadt sei zu gering gewesen. „Da meine Ausbildung nur sechs Monate dauerte, zähle ich in Deutschland nicht zu den Konditoren.“ Da finde man schwer eine Anstellung. Außerdem möchte sie auch lieber Torten gestalten als Kuchen backen. Deshalb wollte sie ihre Tortenfiguren auf Bestellung anfertigen, erzählt sie. „Aber bei Amazon kostet dasselbe Angebot ein Vielfaches weniger.“ Bei Preisen von sechs bis acht Euro könne sie nicht mithalten, wenn sie mit einem Stundenlohn von zehn Euro rechne. Bei ihren ehemaligen Kursangeboten sei das Interesse ebenfalls gering gewesen.

Für das Mädchen mit dem blauen Kleid braucht Alexandra Olanuta knapp zwei Stunden. „Wenn ich mich weniger unterhalte, bin ich schneller.“ Für eine Hochzeitstorte mit Blumen habe sie einmal 50 Stunden investiert, obwohl sie kein Fan von Zuckerfloristik sei.

Geld verdient sie mit ihrem Talent dennoch: „Ich mache Werbung für einige Werkstoffe, mit denen ich gerne arbeite“, erzählt sie. Durch Firmenkooperationen bekomme sie teilweise auch ihr eigenes Material gesponsert.

Realität durch anatomische Kenntnisse

Zurück zum Zuckermädchen: Sie hat mittlerweile Arme bekommen, die Schultern sind von zarten Rüschenärmel bedeckt. Eine Schleife ziert das Kleid. Das Gesicht formt die 31-jährige „Mutter“ wie aus dem Effeff. „Das ist meine leichteste Übung, weil ich genau weiß, auf welche Höhe die Augenlinie gehört.“ Extra dafür angeeignete Anatomiekenntnisse helfen ihr dabei. Daraufhin folgen sauber geformte Backen und Lippen, Kinn und Nase. Auf der Augenlinie drückt sie die Augenhöhlen mit einem löffelförmigen Werkzeug in die kopfähnliche Zuckerkugel.

Bis dato sieht der spätere Kopf etwas gruselig aus. Den Rest erledigen Farben aus Lebensmittelpulver und Kakaobutter, haarfeine Pinsel und ruhige Hände. Das Mädchen erwacht durch seine schimmernden Augen zum Leben. Zum Schluss bekommt die Figur gelb-blonde Haare. Fertig zum Vernaschen.

Gibt es bald eine lebensgroße Plätzlertorte?

Alexandra Olanuta sucht sich immer wieder neue Ziele. Sie entdecke gerne formbare Materialien. Im Winter habe sie eine lebensgroße Schneeprinzessin für ihre neunjährige Tochter gebaut. Von Ton, Holz oder Silikon sei sie ebenfalls fasziniert. „Am liebsten würde ich mit allen möglichen Materialien arbeiten“, sagt sie.

Für die Zukunft hat die Weingartenerin große Pläne. Sie könne sich vorstellen, Kunst zu studieren und träume von einer Anstellung in einer Silikon-Kunstgießerei in Berlin. „Dort könnte ich die Gussformen gestalten“, sagt sie. Und für ihre Stadt hat sie ebenfalls einen Wunsch. „Ich möchte einmal eine lebensgroße Plätzlertorte für die Narrenzunft gestalten. Das wär’s.“