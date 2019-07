Eine Leiche liegt nahe des Wasserrads am stillen Bach

Einen Krimi im wahrsten Sinne des Wortes haben interessierte Zuhörer in Nessenreben gestern Abend erleben können. Am stillen Bach, in der Nähe des Wasserrades, wurde eine männliche Leiche gefunden. So zumindest geht es in dem Buch-Krimi „Am stillen Bach“ aus dem die in Weingarten lebende Schriftstellerin Regina Riest vorlas. Die Zuhörer erfuhren, wie Kriminalhauptkommisar Maibach diesen wendungsreichen Fall löst. Veranstaltet wurde diese Buchlesung durch das Kulturzentrum Linse und dem Kulturkreis Weingarten.