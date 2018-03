Eine gute Halbzeit reicht nicht

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Württembergliga Süd ein gutes Heimspiel gezeigt, aber dennoch die 15. Niederlage im 17. Saisonspiel kassiert. Am Samstag verlor Weingarten in der Großsporthalle gegen den Tabellenzweiten HSG Leinfelden-Echterdingen mit 23:30 (14:14). In der zweiten Halbzeit gingen dem ersatzgeschwächten TVW die Kräfte aus.

„Das war ein beherzter Auftritt“, sagte Trainer Daniel Kühn trotz der Niederlage. „Gegen ein Topteam wie Leinfelden bräuchten wir allerdings zwei gute Halbzeiten. Aber insgesamt bin ich mit dem Auftritt zufrieden.“ Das konnte Kühn auch sein – denn der Tabellenletzte hielt gegen den Tabellenzweiten sehr gut mit. Dabei sah es personell beim TVW nicht gut aus. In Carolin Müller und Johanna Koch fehlten zwei potenzielle Kreisläuferinnen. So musste sich Lea Frankenhauser zu Beginn am Kreis versuchen, tat sich da aber sehr schwer.

Schnelle Führung zu Beginn

Es waren jedoch die Gäste, die deutlich mehr Anlaufzeit brauchten, um in die Partie zu finden. Schnell führte Weingarten mit 3:0, den ersten Treffer der HSG gab es durch Anke Gehrke nach 5:30 Minuten zum 1:3. Der TVW stand in der Defensive sicher, Torhüterin Nicole Spänle hielt gut –Leinfelden/Echterdingen spielte allerdings zunächst auch schwach. Co-Trainer Manuel Schmidt schimpfte früh lautstark. Jana Schnabel, am Ende mit zwölf Treffern beste Werferin der Partie, weckte ihre Mannschaft dann auf (4:4).

Abschütteln ließ sich Weingarten aber nicht. Zwar führte die HSG nun konstant mit einem oder zwei Toren, doch gute Paraden von Spänle und geduldig gespielte Angriffe hielten den TVW im Rennen. Barbara Koch und Teresa Paul glichen kurz vor dem Pausenpfiff zum 14:14 aus. Auf der Bank wurde kräftig gejubelt, Kühn ballte beide Fäuste. „14 Tore in einer Halbzeit sind gut für uns“, meinte der TVW-Trainer, der aufgrund der Ausfälle über eine Rückkehrerin froh war. Vanessa Coronel-Mendoza stand erstmals nach der Geburt ihres ersten Kindes im Dezember wieder für den TVW in der Württembergliga auf dem Feld.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit vergab Vivien Drevenyi den ersten Siebenmeter der Partie, später scheiterte sie ein zweites Mal an HSG-Torhüterin Laura Sack. „Wenn wir die machen, kommt Leinfelden vielleicht ins Grübeln“, sag Kühn. So zogen die Gäste auf 18:15 davon. Frankenhauser verkürzte mit zwei Toren auf 17:18 (38. Minute), doch danach blieb Weingarten sechs Minuten ohne Treffer und Leinfelden führte mit 22:18. In der Offensive kam der TVW nicht mehr so gut durch wie noch in der ersten Halbzeit, in der Abwehr bekam die HSG deutlich freiere Würfe als noch vor dem Seitenwechsel. „Wir haben einen kleinen Kader, das ist gegen eine schnelle Mannschaft wie Leinfelden sehr anstrengend“, so Kühn.

Abgeschlagen Letzter

Spätestens nach Schnabels Kontertor zum 27:20 in der 49. Minute war die Partie entschieden. Weingarten wurde nun etwas hektischer und vergab zahlreiche Wurfchancen. Ann-Kathrin Kübler und Karin Kühl brachten den TVW zwar noch auf 23:28 heran, die letzten beiden Tore der Begegnung gingen aber wieder auf das Konto der Gäste. Mit nur drei Punkten liegt der TVW damit weiter abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Die HSG bleibt nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FA Göppingen II.