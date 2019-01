Eine Familie reist 15 Monate durch Asien

Annette und Malte Clavin halten einen Vortrag über ihre Reise. Die Live-Reportage ist am 6. Februar um 19 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten zu sehen. Für 15 Monate packte das Ehepaar seine beiden Töchter ein. Gemeinsam verbrachte die Familie sechs Monate in Südostasien, fünf Monate in Sri Lanka und vier Monate in Malaysia und Borneo. In ihrer Live-Reportage erzählen sie und Tochter Amelie vom täglichen Staunen, spielerischen Lernen, von ihren Begegnungen mit faszinierenden Menschen und irrwitzigen Tieren. Weitere Info und Platzkarten gibt es im Kulturzentrum Linse sowie online unter www.WunderWelten.org.