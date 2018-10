Eine Doku-Reise dahin, wo das Herz Europas schlägt

Kleiner Saal der Linse, überschaubare 40 Gäste, großes Thema: das Europäische Parlament. Und die Frage: Wird dort die Stimme des Bürgers gehört? Oder trifft sich nur ein zahnloser Debattierclub? Diplom-Politologe und Journalist Ingo Espenschied hat am Donnerstagabend mit seinem Bildungsformat „Doku-Live“ eine Mischung aus Diashow, Filmschnipseln und Live-Vortrag mitgebracht und den Zuschauern Fakten und Zusammenhänge präsentiert – auf dass der Bürger die EU-Politik auch richtig beurteilen kann.

Den Zuschauern ergeht es wie Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald auch. Das Stadtoberhaupt erklärt in seinem Grußwort, er freue sich auf etwas, von dem er nicht wisse, was sich dahinter versteckt: nämlich hinter dem Genre „Live-Doku“. Was sich hinter dem Europa-Gedanken verbirgt, das wiederum ist völlig klar. „70 Jahre Frieden in Europa – das hat es noch nie gegeben“, erinnert Ewald ernst und gibt sich überzeugt, dass die Europawahl am 26. Mai 2019 „richtungsweisend“ sein werde.

Darauf zielt auch die Live-Doku von Ingo Espenschied ab: Die stetig abnehmende Wahlbeteiligung der Bürger zeigte, dass sich der Bürger offenbar nicht im Europa-Parlament vertreten fühle. Übrigens zu Unrecht – wie Espenschied im Laufe seines 90-minütigen Vortrages deutlich macht. Espenschied aber nimmt die Besucher des Live-Doku-Abends dorthin mit, wo Europa seine Anfänge hat und spannt einen langen Bogen. Mit Fragen wie „Wo sitzt das Europäische Parlament“ überhaupt (in Brüssel, Luxemburg und Straßburg), bis hin zu „Ist es tatsächlich so transparent und öffentlich“, wie Martin Schulz (Präsident des europäischen Parlaments von 2012 bis 2017) das einst beschworen hat, formuliert er exakt jene Fragen, die sich der Bürger auch stellt.

150 Millionen Euro für Dolmetscher

Espenschied lässt die Zuschauer teilhaben an seiner Reise nach Straßburg – „dort, wo das Herz Europas schlägt“ –, er besucht die gigantische Holzkuppel, in der der Plenarsaal untergebracht ist: Wo unter den 751 Abgeordneten aus 28 Ländern auch 96 deutsche Vertreter sitzen, die in 24 Amtssprachen diskutieren und die Bedürfnisse und Wünsche von mehr als 500 Millionen EU-Bürger repräsentieren. Auch hier streut Espenschied zusätzliche Infos ein, die dem Normalbürger so nicht geläufig sind: In den Plenarsitzungen darf jeder Abgeordnete in seiner Muttersprache sprechen, mehr als 1000 Dolmetscher sorgen für die Übersetzungen. „Also kommt es nicht darauf an, wer am besten Englisch spricht“, macht Espenschied die etwa 150 Millionen Euro Ausgaben für die Dolmetscher plausibel.

Selbst die Geschichte Europas fasst Espenschied in einem kleinen Spaziergang zusammen: Vom Ersten Weltkrieg über die Machtergreifung Hitlers und das zerstörte Europa nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur Gründung des Europarates im Jahr 1949 führt er die Zuschauer. Mit alten Filmaufnahmen und Fotografien, die den „großen Debattierclub“ Europarat in seinen Anfängen zeigen, unterfüttert mit Erzählungen von ehemaligen Mitgliedern der ersten Studentenbewegungen.

Der Kern des Problems Europa wird deutlich, als Espenschied den nötigen Spagat aufzeigt, den Deutschland – wie alle anderen Mitgliedstaaten auch – zu leisten bereit sein muss: Als unabhängiger Staat auf Teile seiner nationalen Rechte zu verzichten. Zum Wohl der Staatengemeinschaft. „Sonst gibt es nur ein Europa mit angezogener Handbremse“, mahnt Espenschied. Fakt ist, dass aus den ehedem sechs Gründungsstaaten (BRD, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg) durch stetigen Zuwachs und die Osterweiterung heute eine demokratische Staatengemeinschaft erwachsen ist, in der das kleine Deutschland (umgeben von neun Nachbarstaaten) nun mittendrin liegt.

Offene Grenzen halten jung und modern

„Wir leben von offenen Grenzen und das hält uns jung und modern“, macht der Politologe deutlich und betont, wir seien heute glücklicherweise nur „von Partnern und Freunden umgeben“. Der Werdegang von einem Kontinent der Kriege zu einem Europa, in dem Wohlstand und Frieden herrscht. „Wir werden nur Zukunft haben, wenn wir Europa stärken“, davon ist Espenschied überzeugt. Auch wenn das ein Entwicklungsprozess ist – und bleiben wird. „Einfache Lösungen gibt es nicht, es ist anspruchsvoll, schwierig und zäh“, hat Markus Ewald bereits zu Beginn der Veranstaltung gesagt.