Einbrüche in Weingartener Gartenanlagen

In insgesamt fünf Gartengrundstücke in einer Dauergartenanlage in der Talstraße wurde laut Polizeibericht in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Die Täter brachen mehreren Hütten auf und durchsuchten diese. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Einbrüche und bittet Personen, die Hinwiese zu den Täter geben können oder in der Zeit Verdächtiges im Bereich der Gartenanlagen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0751/803 66 66 zu melden.