Einbruchsversuch in Getränkemarkt Argonnenstraße

Unbekannte haben versucht, im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen eine Glasscheibe im Eingangsbereich eines Getränkemarktes in der Argonnenstraße in Weingarten mit einem Gullideckel zu zertrümmern. Laut Polizeibericht gelang ihnen das nicht. Den Gullideckel hatten die Täter aus einem Abwasserschacht in der Argonnenstraße entnommen. Die Glasscheibe wurde beschädigt. Der Eingangsbereich des Getränkemarktes ist in der Nacht beleuchtet, sodass die Täter möglicherweise gesehen wurden. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666.