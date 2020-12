Einbruch in Schuhgeschäft

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in ein Schuh- und Bekleidungsgeschäft in der Sauterleutestraße eingebrochen sind, ermittelt das Polizeirevier Weingarten wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht über eine Laderampe gewaltsam Zugang zu den Lager- und Verkaufsräumlichkeiten. Der entstandene Schaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.