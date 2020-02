Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum Sonntag, 2. Februar, sind unbekannte Täter laut Polizeibericht über ein aufgehebeltes Fenster in ein Firmengebäude in der Wolfegger Straße eingestiegen. Nachdem sie noch eine Tür gewaltsam geöffnet hatten, durchwühlten sie mehrere Büroräume. Ob die Täter etwas entwendet haben, konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Wolfegger Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, aufzunehmen.