Ein bislang unbekannter Täter ist am Wochenende in eine Firma in der Gaußstraße in Weingarten eingebrochen. Das teilt die Polizei jetzt mit. Über ein eingeworfenes Fenster sei der Unbekannte in das Gebäude gelangt und habe in einem Büro einen Schrank aufgebrochen. Daraus der Täter Bargeld entwendet und durch ein weiteres Fenster geflüchtet.

Der Schaden am Gebäude könne aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen im Bereich der Gaußstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.