Einbrecher wird auf frischer Tat festgenommen

Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht auf Freitag in eine Gaststätte am Münsterplatz in Weingarten eingebrochen. Er konnte auf frischer Tat festgenommen werde, berichtet die Polizei. Einem aufmerksamen Anwohner war gegen 1.40 Uhr aufgefallen, wie der 26-Jährige am Gebäude gewaltsam eine Schiebetüre öffnete und in die Gasträume eindrang. Zuvor hatte er bereits vergeblich versucht, die Eingangstüre mit einem Stein einzuschlagen. Der Einbrecher riss mehrere Schubladen heraus und durchsuchte das Objekt nach Stehlenswertem. Er konnte von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Weingarten aber noch am Tatort überrascht und vorläufig festgenommen werden. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach einer durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurde er mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.