Weil er sein Paar Socken bei seinem versuchten Einbruch in den Kindergarten St. Konrad in Weingarten am 23./24. November am Tatort liegen ließ, konnte die Polizei einen Einbrecher über die DNA-Untersuchung mittlerweile identifizieren. Der Mann, der bei dem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht hatte, ist bereits in mehreren Fällen wegen Einbruchsdiebstahls verurteilt worden.