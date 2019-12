Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Beim einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Boschstraße in Weingarten haben Unbekannte am Mittwochabend zwischen 17 und 20 Uhr Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro erbeutet.

Der Einbrecher war laut Polizeimeldung auf einen Balkon geklettert und von dort über eine zuvor aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung eingedrungen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Boschstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666, zu melden.