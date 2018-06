Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte am Donnerstag versucht gegen 18.30 Uhr in eine Wohnung in der Weingartener Liebfrauenstraße einzusteigen. Wie die Polizei berichtet, scheiterten sie an der Wohnungstür und flohen ohne Beute. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter Telefon 0751 / 8030 zu melden.