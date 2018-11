Einbrecher in einer Nacht in zwei Firmengebäuden

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich unbekannte Täter in Weingarten, Weltestraße, gewaltsam Zugang in ein Firmengebäude verschafft. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das teilt die Polizei mit. Auch ein Firmengebäude in Aulendorf, In der Lehmgrube, wurde von unbekannten Einbrechern in der gleichen Nacht aufgesucht und die Räumlichkeiten durchsucht. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche verdächtige Personen feststellen konnten oder sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.