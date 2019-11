Einbrecher erbeutet Schmuck und Goldmünze.

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag in der Zeit zwischen 7.30 und 18.45 Uhr über eine zuvor aufgehebelte Terrassentüre in das Innere eines Wohngebäudes in der Eythstraße in Weingarten eingedrungen. Wie die Polizei in ihrem aktuellen Bericht weiter schreibt, entwendete der Einbrecher in diesem Haus zum einen diversen Schmuck und zum anderen eine Goldmünze. Das haus, so vermuten die Beamten, verließ es dann über eine Terrassentüre. Den Wert des Diebesguts kann die Polizei noch nicht beziffern, heißt es weiter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu wenden.