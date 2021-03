Einbrecher erbeutet kleinen Geldbetrag

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Gaußstraße in Weingarten verschafft. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Einbrecher mit mehreren Steinen ein Fenster ein und gelangte so in das Gebäude.

Dort öffnete er mehrere Schränke und durchsuchte sie. Schlussendlich entwendete der Täter eine Spardose mit einem geringen Geldbetrag. Der Sachschaden am Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Firmengelände aufgefallen sind, sich unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.