Einbrecher erbeuten Bargeld

Bargeld ist offensichtlich das Ziel von Einbrechern gewesen, die sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag Zugang zu einem Firmengebäude in der Lägelerstraße verschafften. Die bislang Unbekannten schlugen laut Polizei mit einem Werkzeug eine Scheibe ein und gelangten durch das Fenster in ein Büro. Dort brachen sie eine Geldkassette auf und entwendeten daraus Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.