Unbekannte sind zwischen Samstag- und Sonntagabend über die Terrassentür in eine Wohnung in der Robert-Schumann-Straße in Weingarten eingestiegen.

Die Täter hebelten die Terrassentür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt. Bei ihrer Suche nach Beute erlangten sie Wertgegenstände und Bargeld im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 in Verbindung zu setzen.