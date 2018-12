Einblicke in die Marktforschung

Die Technologie des Eye Trackings und wie diese in der Marktforschung eingesetzt werden kann: Darum geht es im „Insight Excellence Lab“ an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, das von den Professoren Steffen Jäckle und Tobias Harth geleitet wird. Im Rahmen einer Kooperation kam nun eine Schülergruppe der Klassenstufe 12 des Technischen Gymnasiums Ravensburg an die Hochschule und informierte sich über die Arbeiten am Forschungslabor der Fakultät Technologie und Management, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

„In der Werbung muss der Blick so gelenkt werden, so dass der Kunde schnell auf die Marke und das Produkt aufmerksam wird“, wird Harthin dem Pressebericht zitiert, „denn rund 90 Prozent aller Informationen werden über das Auge wahrgenommen.“ Wie erfolgreich dies Unternehmen bei ihren Werbemaßnahmen in Print, Online oder Fernsehen umsetzen, können Studierende der Hochschule in Weingarten mithilfe der Eye-Tracking-Methode erforschen.

Praktisch umgesetzt wird diese Forschung mit einem Gerät, das am Computerbildschirm befestigt wird. Von diesem geht ein Infrarot-Lichtstrahl aus, der von den Pupillen des Probanden, der vor dem Bildschirm sitzt, reflektiert wird. Das Gerät kann so die Bewegungen und Ruhephasen des Auges nachverfolgen, zum Beispiel beim Betrachten einer Werbeanzeige. Mithilfe von sogenannten „Gaze Plots“ können diese Bewegungen dann in Form von miteinander verbundenen Blasen sichtbar gemacht werden.

Die Größe der Blasen zeigt dabei die Dauer der Ruhephase, auch die Reihenfolge der Augenbewegungen lassen sich bei der verwendeten Technik nachvollziehen. „Typisch ist, dass sich unser Blick beim Betrachten von Bildern immer sehr schnell auf Gesichter richtet, ein unbewusstes Verhalten, das Unternehmen in ihrem Marketing dann natürlich gezielt berücksichtigt werden sollte“, so Harth in dem Pressetext.

Eye-Tracking-Technik für viele Bereiche interessant

Vor rund einem Jahr hat er mit seinem Kollegen, Steffen Jäckle das IXL Labor an der Fakultät Technologie und Management gegründet. Seitdem haben schon einige ihrer Studenten Projekt- oder Abschlussarbeiten umgesetzt. Der Fokus des Labors liegt in den Bereichen Marketing und Marktforschung bei Werbung und Packungsdesigns. Auch die Benutzerfreundlichkeit von Internetseiten lassen die beiden Professoren in studentischen Arbeiten untersuchen. Zukünftig wollen sie sich verstärkt mit der Steuerung von Computerspielen auseinandersetzen. Computerspiele haben die interessierten Zwölftklässler aus Ravensburg an diesem Nachmittag nicht gespielt. Dafür bekamen sie bei einem kleinen Experiment die Möglichkeit, die Eye-Tracking-Technik kennenzulernen.