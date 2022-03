Weingartener OB-Kandidat Gerrit Elser hat sich mit Corona infiziert - So geht es ihm

Einer der fünf Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten in Weingarten hat sich gut eine Woche vor der Wahl mit Corona angesteckt: Gerrit Elser hat die „Schwäbische Zeitung“ am Samstag darüber informiert, dass die Virusinfektion am Freitag bei ihm festgestellt worden sei.

Er leide auch unter entsprechenden Symptomen, habe Fieber und Schüttelfrost und hüte das Bett, so Elser. Den Wahlkampf muss er vorerst ruhen lassen, obwohl der jetzt in die letzte Woche geht.

Eine Woche zuvor hatte der Kandidat einen Unfall

Am Sonntag, 3. April, wählt Weingarten einen neuen Oberbürgermeister. Außer dem parteilosen 51-jährigen Elser, der bereits OB von Giengen an der Brenz war, treten noch vier weitere Kandidaten zur Wahl an. Die Corona-Infektion ist nicht der erste Fall, der Elser einen Strich durch den Wahlkampf macht.

Am Freitag, 18. März, hatte er einen Autounfall im Kreis Ravensburg auf der B 32 zwischen Blitzenreute und Altshausen. Eine Autofahrerin war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Fahrzeug von Elser, in dem auch seine Frau saß, zusammengestoßen.

Nun muss Elser nächste Zwangspause im Wahlkampf einlegen

Elsers Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, er selbst wurde leicht verletzt, hatte jedoch noch einige Tage vor allem mit dem Schock zu kämpfen.

Er berichtete von Angst, wieder ins Auto zu steigen. Für die Kandidatenvorstellung der Stadtverwaltung am vergangenen Donnerstag war er aber wieder in Weingarten zugegen, um den Wahlkampf fortzuführen, den er jetzt offenbar erneut pausieren muss. Für die anstehende SZ-Podiumsdiskussion am Montagabend im Kultur- und Kongresszentrum müsste man Elser virtuell zuschalten. Ob das funktioniert, wurde am Sonntag noch geprüft.