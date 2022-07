Ein Verletzter nach Unfall auf B30 bei Weingarten

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 30 bei Weingarten am Dienstag gegen 14 Uhr ist eine Person leicht verletzt worden.

Der 79 Jahre alte Mann fuhr laut Aussage des Polizeipräsidiums Ravensburg aus Richtung Bad Waldsee kommend auf die Abfahrt in Richtung B32 Sigmaringen, als er in der Kurve aus bislang ungeklärter Ursache in die Leitplanke fuhr. Ein anderes Fahrzeug war an dem Unfall nicht beteiligt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am VW der 79-Jährigen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, auch die Leitplanke wurde beschädigt.

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme kam es auf der B32 zu Verkehrsbehinderungen. Die Strecke ist seit etwa 15.15 Uhr wieder frei.