Ein Unverzichtbarer der leisen Töne

Die langjährige Partnerschaft mit der französischen Stadt Bron ist ohne Manfred Wegerer kaum denkbar. Ob Schüleraustausch, Bürgerreisen, Übersetzungen, Dolmetscherdienste, die Liste seiner Aktivitäten während 45 Jahren ist lang. Dabei ist er ein Mensch, der sich nie in den Vordergrund spielt. Und doch hat er auf seine zurückhaltende Art diese europäische Freundschaft ich hohem Maß mitgetragen. Für diese große Leistung ist der 79-Jährige nun mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Das Schlüsselerlebnis für sein späteres europäisches Engagement hatte der ehemalige Lehrer am Weingartner Gymnasium Ende der fünfziger Jahre, als er im Rahmen des Schüleraustausches in Paris weilte. Dabei habe ihn die deutschfreundliche Gesinnung der Gastfamilie tief beeindruckt, trotz der kriegerischen Vergangenheit der beiden Länder miteinander. Die Liebe zur französischen Sprache, Manfred Wegerer studierte neben Anglistik auch Romanistik, und eine Rede von Charles de Gaulle an die deutsche Jugend 1962 taten ihr Übriges, dass sich der gebürtige Leutkircher dann seinerseits für die europäische Aussöhnung stark machte.

Seit 1975 in Weingarten, wo Manfred Wegerer an das neugegründete Gymnasium wechselte und dort bist zu seiner Pensionierung 2005 Englisch und Französisch unterrichtete. Schüleraustausche mit England und Frankreich, die er bereits an einem Ravensburger Gymnasium initiierte, führte der Familienvater nun in Weingarten über Jahrzehnte weiter und ermöglichte so unzähligen jungen Europäern Horizonterweiterung, Austausch und Begegnung.

War der Jugendaustausch auch schulübergreifend ein Schwerpunkt seines Engagements lag der andere in der Unterstützung der Stadtverwaltung und der Vereine in ihren vielfältigen Partnerschaftsaktivitäten mit der französischen Stadt Bron in der Region Rhone-Alpes. Ob Übersetzungen und Dolmetscherdienste bei Jubiläen und anderen offiziellen Anlässen, ohne Manfred Wegerer lief nichts, zumal in der Ära von Oberbürgermeister Rolf Gerich. Aber auch dessen Nachfolger Gerd Gerber und Markus Ewald, des Französischen mächtig, wussten und wissen seine Zuverlässigkeit und seine Sprachkompetenz zu schätzen.

Wegerer leitete überdies deutsch-französische Fachtagungen. Er ist Mitglied im Partnerschaftsbeirat und organisierte nicht wenige Bürgerreisen. Darüber hinaus leistete er Vermittlerdienste privater Art bis hin zu einer Suchanfrage aus dem 2. Weltkrieg. Er gab Reise- und Übernachtungstipps an die Franzosen und pflegt bis heute mit seiner Frau Ursula, die ihren Mann in seinen Aktivitäten immer zur Seite steht, ein offenes Haus für die vielen Kontakte mit Bronern.

Für dieses herausragende Engagement haben die Franzosen, die der Ansicht sind, dass „cher Manfred“, der bislang 42 Mal in Bron war, ihre Gegend besser kennt als sie selber, ihm bereits 2001 ihre Bürgermedaille verliehen. Sie lobten sein Wissen und seine Präsenz „immer mit der gleichen Höflichkeit, der gleichen Ruhe und dem gleichen Lächeln“ wie es in der Laudatio heißt.

Und Oberbürgermeister Markus Ewald gratuliert nun seinerseits zur Staufermedaille, die Manfred Wegerer in Stuttgart von Europaminister Guido Wolf verliehen bekommen hat: „Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Durch Ihr Wirken haben Sie in besonderer Weise zum Frieden und zur Freundschaft in Europa beigetragen. Wir freuen uns, dass das Land Ihr langjähriges und herausragendes Engagement für das europäische Gemeinwohl und für unsere Städtepartnerschaft mit Bron würdigt.“ Und Manfred Wegerer freut sich auf seine bescheidene Art und ist auch ein bisschen stolz.