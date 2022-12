Ein Tomte in der Talschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Was ist eigentlich ein Tomte?“, fragte Angelika Jedelhauser ihr junges Publikum, bevor sie in ihr Stück „Tomte Tummetott“ von Astrid Lindgren einstieg. „Das ist ein Troll, ich habe auch einen zu Hause“, meinte ein Erstklässler ganz selbstverständlich.

Von der Idee der Klassenlehrerinnen der ersten Klassen und der Grundschulförderklassen der Talschule, den Schülern noch vor Weihnachten den Besuch eines Theaterstücks zu ermöglichen, bis zur Umsetzung mit dem Figurentheater Unterwegs im Klassenzimmer, vergingen nicht mal 14 Tage. In Windeseile wurden ein Theater, ein Stück, ein Termin und ein Raum gesucht und gefunden.

Die liebevoll gestalteten Figuren und das bezaubernde Bühnenbild von Angelika Jedelhauser beeindruckten Klein und Groß und entführten im Handumdrehen in die Geschichte von Tomte Tummetott, einem bärtigen Troll, der sich nachts auf einem Hof um die Tiere kümmert. Auf der Bühne stritten sich unter großem Gelächter der Kinder die Schafe des Hofes und auch die Hühner machten ein großes Gegacker um ein frisch gelegtes Ei.

Doch plötzlich herrschte gespannte Aufregung im Publikum! Der Fuchs schlich auf die Bühne! Er wird doch nicht die Hühner fressen? Nein, Tomte passte wie immer gut auf und teilte mit dem hungrigen Fuchs seine Grütze. Große Erleichterung bei den Kindern und tosender Applaus für Angelika Jedelhauser beendeten diesen aufregenden Vormittag.

„It was the best day of the school year“, flüsterte ein Mädchen einer Bili-Klasse ihrer Lehrerin beim Rausgehen zu.