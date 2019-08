Ein Sattelhorn aus dem Drucker

Was hat Pferdesport mit dem Studiengang „Physical Engineering“ zu tun? Was mit der RWU, dem neuen Namen der Hochschule Ravensburg-Weingarten? Martin Stellberger vom Pferdesportkreis Oberschwaben suchte eine Möglichkeit, das Sattelhorn eines Westernsattels per 3D-Druck anfertigen zu lassen und fragte kurzerhand bei der Ravensburg Weingarten University an. So kam der Kontakt zu Professor Dr. Jörg Eberhardt zustande.

Der Professor hat neben seinen Lehrinhalten für seine Studenten auch ein offenes Ohr für das Anliegen nach Ausbildungsunterstützung für jugendliche Pferdefreunde und sagte zu, das Modell eines Sattelhorns in 3D-Druck anfertigen zu lassen. Sattler Stephan Schwarz aus Weißensberg hatte das Modell aus Holz für den Versuch handgefertigt und zur Verfügung gestellt.

Professor Eberhardt erklärt: „Solche Modellierungen mit sogenannter additiver Fertigung gehören zu unserer Forschungsarbeit. Darunter versteht man die Erstellung von Gegenständen mittels 3D-Druck. Das Material „PLA Filament“ für den 3D-Druck besteht aus gezogenem Kunststofffaden, der aus nachwachsenden Ressourcen hergestellt wird und zugleich recyclebar ist.“ Um die Vorzüge der vielseitigen Technik bekannter zu machen, unterrichtet Professor Eberhardt dieses Fach an der RWU und hält zugleich Vorträge über das moderne Verfahren bei Veranstaltungen der freien Wirtschaft. Dass er das Anliegen des Ausbilders im Pferdesport unterstützt, liegt an seiner Einstellung gegenüber ehrenamtlichem Engagement, das er gerne im Rahmen seiner Möglichkeiten fördert.

Zahlreiche interessante Objekte im Großraum Weingarten

„Wenn mit unserer Unterstützung die jungen Reitersleute mehr und detailliert über die Ausrüstung für das Reiten lernen können, helfen wir gerne, zumal sich der Aufwand ja in Grenzen hält“, sagt Eberhardt. Außerdem freue er sich, wenn seine Studierenden „kreative Freiheiten“ nutzen können. Das fördert nicht nur die Projekte der Studierenden, sondern auch deren Interessen.

Gleichzeitig verweist Professor Eberhardt auf eine aktuelle Arbeit in seinem Studiengang: Er und seine Studierenden scannen derzeit zahlreiche interessante Objekte im Großraum Weingarten. Anschließend werden sie als Modelle im 3-D-Druck umgesetzt. Den Braunschweiger Löwen aus dem Weingartener Kloster-Innenhof zeigt er dabei als fertiges Beispiel vor. Die Vielfalt der neuen Technik sei so umfangreich, dass die Arbeit und die Ideen so bald nicht ausgehen, erklärt Professor Eberhardt.