Aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Ravensburger Straße in Weingarten ein Renault Megane in Brand geraten. Der Brand wurde laut Polizei durch die Freiwillige Feuerwehr Weingarten gelöscht. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste vom Brandort abgeschleppt werden.