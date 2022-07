Ein Orden und drei Gewinner in Weingarten

Während das Ravensburger Rutenfest noch im Gange ist, hat Weingarten bereits die Gewinner des Tages der Begegnung vom Welfenfest bekanntgegeben. Außerdem freut sich Arnold Miller, Chef der VR Bank Ravensburg-Weingarten, über den Schnarchzapfenorden. Er wurde ihm im Rahmen des Kasperletheaters für Erwachsene überreicht.

Die Ehre gebührt Arnold Miller

Der geliebt-gefürchtete Schnarchzapfenorden wird stets am Ende des Welfenfests für Verfehlungen oder Missgeschicke, die im vergangenen Jahr geschehen sind, verliehen. Hiermit hatte sich Arnold Miller die Ehre verdient: Im Dezember 2021 erschien in den Gemeindeblättern der Region eine Anzeige für die Sparwochen 2021. Diese hatten aber bereits im Oktober stattgefunden.

„Ich bin der 31. Ordensträger und habe mich im meiner Rede natürlich verteidigt, aber das hat die Leute keinen Faz interessiert“, sagt Arnold Miller und lacht. Er werde ab jetzt jedes Jahr das Welfenfest besuchen und sich mit dem Orden schmücken. Für ihn bedeute das eine lebenslange Verpflichtung, der er gerne nachkomme. „Den Orden zu erhalten, ist in Weingarten ja eine besondere Ehre und so empfinde ich das auch. Ich fühle mich jetzt noch mehr in Weingarten angekommen“, so Miller. 2017 hatten sich die Raiffeisenbank Ravensburg und die Volksbank Weingarten zur VR Bank Ravensburg-Weingarten zusammengeschlossen.

Kulturelles Miteinander in Weingarten

Der Tag der Begegnung im Stadtgarten beim Welfenfest steht jährlich für das kulturelle Miteinander in Weingarten. Mehr als zehn Stände präsentierten kulinarische Leckerbissen und Mitmach-Aktionen. Das interkulturelle Bühnenprogramm mit Künstlern, insbesondere aus der Ukraine, der Türkei, dem Balkan und Indien hatte für ausgelassene Stimmung gesorgt. Außerdem gab es ein Gewinnspiel des städtischen Teams Integrationsarbeit.

Wie viel wiegt eine Petanque-Kugel? Wie viele Länder zählen zum ehemaligen Jugoslawien? Wo wurde das Falafel erfunden? Diese und viele weitere Fragen mussten für das Gewinnspiel beantwortet werden. Ob die Studierenden-Kneipe Alibi, der deutsch-polnische Freundeskreis oder die Koordinierungs- und Fachstelle des Bundesprogramms Demokratie Leben! – an jedem Stand erwartete die Besucher eine knifflige Frage, für deren Beantwortung man ins gemeinsame Gespräch kommen musste.

Mehr als 70 Teilnehmer am Gewinnspiel

Zur Belohnung und für die richtige Antwort winkte dann ein bunter Stempelabdruck. Über 70 ausgefüllte und bunt gestempelte Karten landeten am Ende in der Gewinnbox. Der erste Preis ging an Michaela Birkofer, die eine Fahrt mit dem Heißluftballon der Firma Air & Fun GmbH aus Leutkirch gewann. Patricia Maier erhielt für den zweiten Platz einen Weingarten-Gutschein im Wert von 80 Euro und Horst Wochner einen im Wert von 50 Euro für den dritten Platz. Alle Gewinner stammen aus Weingarten.