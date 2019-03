Ein Markt mit Tradition

Der Wochenmarkt beim Ladenzentrum in der Unteren Breite feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen.

Wie das Stadtmarketing mitteilt, bieten seit 1979 die regionalen Landwirte auf dem Markt in der Unteren Breite samstags von 7 bis 12.30 Uhr Obst, Gemüse, Backwaren, Käse, Fleisch und oft auch Fisch – zunehmend auch in Bio-Qualität – an. Für die Bewohner des Stadtteils ist der Markt heute laut Mitteilung nicht mehr wegzudenken. Neben dem bequemen Einkauf direkt beim Erzeuger, kann der gesamte Einkauf am Markt und den umliegenden Ladengeschäften zu Fuß erledigt werden.

Um das Bewusstsein für die 40-jährige Tradition des Wochenmarktes zu stärken, plant der Arbeitskreis Untere Breite für dieses Jahr ein Marktfest. Interessenten, die mit Ideen oder Tatkraft zum Gelingen des Marktfestes beitragen möchten, können sich gerne beim Stadtmarketing Weingarten melden, heißt es abschließend in der Mitteilung.