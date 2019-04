Ein Marken-Rennrad zum Schnäppchenpreis

Wie alle Jahre wieder sind auch am vergangenen Donnerstag Fundsachen aus Weingarten versteigert worden. Herrenlose Fahrräder, eine Damenhandtasche und selbst ein ganzer Koffer voller Bücher müssen ihren einstigen Besitzern abhanden gekommen und anschließend nicht gesucht worden sein. Besonders befremdlich: Gleich zwei Rollatoren kamen bei der öffentlichen Versteigerung im städtischen Bauhof unter den Hammer.

Die etwas despektierliche Frage muss erlaubt sein, wie genau ein auf eine Gehhilfe angewiesener Mensch einen Rollator vergessen kann. Und prompt schiebt sich das amüsante Bild vor die Linse, wie ein ehedem Lahmer nach besonderer Behandlung vor Freude auf die wiedergewonnene Fußläufigkeit den Rollator weit von sich stösst – und gesund und munter nach Hause flaniert. Aber weder diese noch die andere, weitaus traurigere Variante, weswegen ein Patient keinen Rollator mehr braucht, können die gut erhaltenen Gehhilfen nicht erzählen. Ebenso wenig wie die gut 62 Fahrräder oder die hübsche schwarze und komplett leere Designerhandtasche, die rote E-Zigarette oder die nagelneue dunkle Herrenjeans die Geschichte ihres Verlustes preisgeben.

Im strömenden Regen haben sich geschätzte 100 Menschen im Gewerbegebiet vor einer leer geräumten Halle des städtischen Baubetriebshofs versammelt, um für eines der Schnäppchen mitzubieten. Als Auktionatorin Diana Moorhard von der Ortspolizeibehörde Weingarten um Schlag 16 Uhr die Versteigerungs- bedingungen erklärt – Ware wie gesehen, bezahlt wird umgehend in bar – da haben alle Interessenten die Schätze bereits eine halbe Stunde lang begutachten können. Einen gut erhaltenen Fahrradhelm von Uvex, der mit einem Startgebot von einem Euro gelistet ist. Gleich mehrere Kinder-Cityroller, die auch zum Mindestgebot von einem Euro in die Versteigerung gehen. Einen Dreier-Pack T-Shirts für Herren, an denen noch das grüne „Bio“-Schild baumelt, das die ökologisch einwandfreie Baumwoll-Qualität bewirbt. Während eine Lehrerin aus Weingarten an der Seite ihre Mannes darauf wartet, dass der schicke schwarzen Tretroller zum Aufruf kommt (und den sie kurz darauf für 16 Euro ihrem Sohn mitbringen kann) haben sich auch für die anderen Kleinigkeiten rasch Käufer gefunden. So sackt Elfriede Wirth für 2,50 Euro gleich zwei Schmöker ein: Dürrenmatts „Der Richter und sein Henker“ und „Der Abstieg des Westens“ aus der Feder von Joschka Fischer sind offenbar auch der Nachlässigkeit ihrer Vorbesitzer zum Opfer gefallen und irgendwo liegen geblieben. Und Elfriede Wirth weiß zumindest nach kurzem Durchblättern, dass an den Büchern alles in Ordnung ist.

Das kann bei den Fahrrädern schon ganz anders aussehen – denn auch hier gilt: Ersteigert wie gesehen. Und so kann es durchaus passieren, dass das auf den ersten Blick so hübsche Damenrad bereits beim Wegschieben irritierende Geräusche macht. Aber für 2,50 Euro hat die leicht enttäuschte Auslandsstudentin auch nicht viel Geld kaputt gemacht worden. Ein cooles Herrenrad der Marke „Achhalm“ besticht mit seinem hohen Bonanzalenker – und kommt schließlich für kleine 4,50 Euro unter den Hammer. Und selbstverständlich sind auch echte Schätze unter den Fund-Fahrrädern. So wechselt das mit etwa 1000 Euro geschätzte Focus-Rennrad nach kurzem, zähem Preiskampf für exakt 270 Euro von der Bauhof-Halle in eine anständige Garage und frisst fortan bei seinem neuen Besitzer wieder Asphalt-Kilometer.

Eine hoch offiziell abgestempelte Zahlungsbestätigung macht den jeweils Meistbietenden übrigens zum neuen, rechtmäßigen Besitzer. Die Räder seien alle von der Polizei überprüft und freigegeben, keines der 62 Räder als gestohlen gemeldet worden, so Moorhard. Übrig bleiben nach gut zwei Stunden der zügigen Versteigerung ein paar ziemlich verramschte Räder. Und die beiden Rollatoren. „Vielleicht für nachts, nach dem Kneipenbesuch?“, versucht Moorhard dem Publikum die Teile scherzhaft schmackhaft zu machen. Aber auch das zieht nicht. Die Gehhilfen werden nun wohl verschrottet werden.