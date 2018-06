Ein Leben für den Blutritt

Die Weingartenerin Franziska Schüle ist seit einem halben Jahrhundert eine feste Institution am Blutfreitag.

3000 Reiter in Frack und Zylinder auf prachtvoll behängten Pferden, dazu etwa 80 Musikkapellen und zahlreiche Ministranten – sie alle sind jährlich Teil des Blutritts in Weingarten zu Ehren der Blutreliquie. Und sie alle machen jedes Jahr aufs Neue Halt am Schmidhof. Nicht um zu beten. Nicht um sich neu zu formieren. Einzig und allein, weil eine kleine Frau am Rand des Öschwegs auf die Fahnenträger wartet, um sie mit liebevoll geschmierten Broten zu versorgen. Das ist Franziska Schüle.

Seit 53 Jahren macht Schüle das Jahr für Jahr. Als geborene Schmid wuchs sie auf dem Hof ihrer Eltern auf, den mittlerweile ihr Neffe übernommen hat. An jedem Blutfreitag ist der Schmidhof Quartier für die „Gelben Husaren“, die Bürgergarde zu Pferd aus Altshausen. „Wir sind wie eine Familie. Es wird zusammen gegessen und gelacht. Ich freue mich jedes Jahr darauf, die bekannten Gesichter wiederzusehen“, sagt die ehemalige Quartiersgeberin. Mittlerweile sei sie nicht mehr so aktiv, aber freue sich dennoch über das gesellige Beisammensein. Doch eines lasse sie sich nicht nehmen, die Versorgung der 14 Ministranten, die an der Spitze der Prozession die Fahnen tragen, um sie für den langen Weg zu stärken. Es sei ihr ein persönliches Anliegen, ihnen ihre Anerkennung zu zeigen: „Die Fahnen sind sehr schwer und die Ministranten bringen ein großes Opfer für das Heilige Blut. Das weiß ich zu schätzen.“

Aus Buben sind Männer geworden

Der Halt am Öschweg ist seit Jahren ein festes Ritual am Blutfreitag. Die Blutreiter kennen Franziska Schüle und sie kennt ihre Schützlinge. „Manche von den Buben, die ich damals mit einem Vesper versorgt habe, sind heute gestandene Männer“, sagt sie und schmunzelt.

Seit hunderten von Jahren findet am Freitag nach Christi Himmelfahrt die größte Reiterprozession Europas statt und seit sie denken kann, ist Franziska Schüle dabei. „Ich lebe für den Blutritt“, sagt die 88-Jährige. „Seit Generationen verehrt meine Familie das Heilige Blut. Diese Tradition ist ein Stück Weingarten. Sie ist unglaublich wichtig für mich und ich führe sie aus voller innerer Überzeugung weiter.“

Das ganze Jahr über bereitet sich die gebürtige Weingartenerin auf den großen Tag vor: „Jeden Freitag bete ich einen Rosenkranz und bitte um einen guten Verlauf des Blutritts.“ Diesen speziellen Rosenkranz von ihrer Großmutter ziert anstelle eines Kreuzes das Heilige Blut. Kein Gebet ist ihrer Meinung nach umsonst und auch die vielen Litaneien, die während des Blutritts abgehalten werden, seien nicht umsonst. „Über dem Blutritt steht ein Segen. Wie sonst kann es sein, dass bei einer so großen Prozession so wenig Unfälle geschehen?“, sagt die gläubige Katholikin.

Das Heilige Blut beschütze die Reiter. Diesen Schutz habe sie bereits am eigenen Leib erfahren dürfen. Vor zehn Jahren sei direkt vor ihr ein Pferd durchgegangen und über sie hinweg gesprungen. Anstatt panisch zu werden, habe sie zum Heiligen Blut gebetet und um Hilfe gefleht. „Mir ist damals absolut gar nichts passiert und ich bin überzeugt davon, dass das ein Segen der Blutreliquie war“, sagt Franziska Schüle und lächelt dabei selig.