Ein Kuba außerhalb der Touristenzonen

Mit der Kombination aus Live-Musik, Fotografie auf Großleinwand und Vortrag hat der freischaffende Fotograf Bruno Maul dem Publikum im ausverkauften großen Kinosaal ein noch einmal anderes Erleben bereitet. „Cuba in Concert – Auf den Spuren der Musica Cubana mit der kubanischen Band Guacachason“ bot ein bleibendes Bild vom Leben auf der Karibikinsel. Das Land, die Städte, die Menschen und ihre Musik bereist Bruno Maul seit 15 Jahren. Er tauchte mit seiner Reportage tief ein, während die Musiker den Zeitgeist trafen.

„Es ist ein besonderer Abend“, versprach Immanuel Schulz, Veranstalter des „Wunderwelten-Foto-Festivals“, den Besuchern und er sollte recht behalten. Vor einer Woche sind die vier Musiker der kubanischen Band Guacachason in Deutschland angekommen. Endlich muss man sagen, denn es hat mehrere Anläufe gebraucht, um diesen „Traum“ zu verwirklichen. Nicht nur, dass Bruno Maul den finanziellen Aufwand einer Deutschlandtournee mit einer Crowdfunding-Kampagne löste, sondern auch der Ausfall zweier Bandmitglieder musste verkraftet werden. Aktuell ist es Domingo Miranda Vazquez, der die Band vor mehr als 20 Jahren gründete. „El Jefe“, wie sie ihn nennen, ist im Dezember erkrankt und konnte die Reise nicht antreten. Mit Dairel Cruz Cruz „El Encantador“ an den Bongos, Isidro Alonso Rivero „El Cómico“ am Kontrabass, Gitarrist und Sänger Isbel Campos Laurencio, genannt „Isabel“, und Juan Carlos Almira Batista „Oriente“ auf dem Tres, einer kubanischen Gitarre, stehen vier außergewöhnliche Musiker auf der Bühne.

Wie ist Bruno Maul auf sie gestoßen? Nachdem ihm bei seiner ersten Kuba-Reise gleich sein ganzes Kamera-Equipment entwendet wurde, blieb ihm erst einmal nichts anderes übrig, als sich auf die Menschen dort einzulassen. 2005 dann wollte er es genau wissen. „Kein Son, kein Chan Chan, nichts Abgedroschenes“ lautete die Parole. Stattdessen Aktuelles – Heavy Metal und Hip Hop. Doch wie so oft kommt es anders, als man denkt, und Guacachason legten los mit ihrem Chan Chan, der nur so vor Improvisiertem strotzt. Nach vielen Wochen mit dem immergleichen Bohnen-Reis-Menü landete Bruno Maul in einem ihm verhassten Touristen-Restaurant in Viñales und da waren sie dann. In einer Ecke probten sie und seine Ohren seien immer größer geworden. Zur richtigen Zeit am rechten Ort sei er gewesen.

Sie hätten gleich Aufnahmen gemacht und eine Tournee durch Deutschland geplant. Guacachasons Rhythmen in Songs auf dem aktuellen Album „Ayudame“, die „Emiliana“, „No se qué hacer“ oder „Dame tu Cumbia“ titeln, tönen erdig, authentisch und ohne Effekthascherei. Sie gehen eine wunderbare Symbiose zu Mauls Fotografien ein, sodass man sich am Abend wie zeit- und ortversetzt fühlen konnte.

Kuba von der echten Seite

Die monströsen Ami-Schlitten, geparkt am Strand oder auf den holprigen Straßen, sind Blickfang. Alt sind aber nur ihre zerbeulten Karosserien. Ihr Innenleben ist sozusagen rundum erneuert. Mitten unter ihnen finden sich Cowboys zu Pferde mit tief gebräunten Gesichtern und einem verschmitzten Lachen. Frauen und Kinder, deren Leben vorzugsweise draußen stattfindet. In heruntergekommenen Agglomerationen aus Zeiten des spanischen Kolonialismus und Kommunismus. Zwischendrin erzählt Bruno Maul von seinen Erlebnissen quer über den Inselstaat. Vom für uns absurd erscheinenden stundenlangen Schlangestehen für eine Kugel Eis und dem rechtzeitigen Rufen „El Ultimo“. Von Restaurants in Schlafzimmern, von Werbetafeln, auf denen Fidel Castros Konterfeis diejenigen der Ikone Che Guevara überdecken mit einem „Fidel vive“. Und er erzählt von seiner Begegnung mit „Digna Maria“. Eine 86 Jahre alte Frau und einem „ganz heißen Feger“ voller Hautfalten und großem Selbstbewusstsein. Das ist Kuba heute, das sich zu öffnen versucht und wie man es nur außerhalb der Touristenzonen erlebt.