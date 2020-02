Ein Kreativraum für Studenten an der Pädagogischen Hochschule

Der Startschuss für den ersten Makerspace der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) – das CoLiLab – fällt am 22. April. Wie die PH mitteilt, dient das vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst unter dem Programm digital@bw geförderte CoLiLab als Kreativraum für Studenten.

Ausgestattet mit einer Kombination aus modernster digitaler Technologie, unter anderem 3D-Scanner und 3D-Drucker, einem voll ausgestatteten Videolabor, diversen Roboterbausätzen und Schneideplotter, können Studenten eigene Projekte durchführen. Ziel des CoLiLab ist es, die Studenten an die Arbeit mit aktuellen digitalen Technologien heranzuführen und damit ihre mediendidaktischen Kompetenzen sowie ihre allgemeine Medienkompetenz zu stärken.

Beitrag zur zukunftsorientierten Qualifikation

Im CoLiLab werden von nun an von verschiedenen Studiengängen und insbesondere von den MINT-Fächern des Lehramts Projektseminare durchgeführt, in denen Studierende digitale und analoge Lernmaterialen erstellen, im Klassenzimmer erproben und evaluieren, heißt es weiter. Wünsche an Lernmaterialien sollen ausdrücklich auch von Schulen an die Studenten herangetragen werden, um den Transfer der digitalen Technologien in die Schulen zu beschleunigen. Dazu soll beitragen, dass sich auch Schüler im CoLiLab aktiv beteiligen dürfen. Damit leistet die PH Weingarten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und zukunftsorientierten Qualifikation von Lehramtsstudierenden, sondern auch zum Transfer digitaler Technologien in die Schulen der Region.

Das Projekt steht unter Leitung von Jun-Prof. Dr. Sarah Lukas. Aus der Mediendiaktik und den MINT-Fächern sind Prof. Dr. Wolfgang Müller, Prof. Dr. Christina Drüke-Noé, Prof. Dr. Florian Theilmann, Dr. Sandra Rebholz und Prof. Dr. Holger Weitzel an der Einrichtung des CoLiLab beteiligt. Mit viel Herzblut und unter großem Zeitdruck haben laut Mitteilung insbesondere die Mitarbeiter Anna-Lisa Max und Pascal Uhl die schnelle Eröffnung möglich gemacht.

Schulen, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können unter der E-Mail-Adresse colilab@ph-weingarten.de detailliertere Auskunft erhalten und Anfragen stellen, heißt es abschließend in der Mitteilung.