Ein königliches Instrument im intimen Rahmen

Der erste Konzerttermin war schon im Sommer 2018 ausverkauft gewesen. Das sagt eigentlich schon alles über die 1990 in Basel geborene Harfenistin Magdalena Hoffmann, die vor einem Jahr in der Ravensburger Weißenau – dort im Duo mit Violine – das Publikum restlos begeistert hatte. Seit Anfang November 2018 ist sie Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, unterrichtet aber weiter in Innsbruck, wo sie vorher im Tiroler Symphonieorchester mitspielte.

So ganz aus der Nähe wirkt ein Solokonzert mit diesem wunderbaren Instrument so intim, dass sich im Weingartener Schlössle keiner diesem unmittelbaren Eindruck entziehen kann. Dazu spielt Magdalena Hoffmann kaum übliche Harfenliteratur, sondern ein Programm aus eigenen Transkriptionen von Cembalo- oder Klavierstücken und zeitgenössische Stücke von Komponisten, deren Namen so gut wie unbekannt sind.

Aber den Beginn des Abends macht die "Suite for Harp" in fünf Sätzen von Benjamin Britten, eines ihrer Lieblingsstücke, wie Hoffmann in ihrer Begrüßung gleich danach sagt. Britten schrieb sie 1969 für den walisischen Harfenisten Osian Ellis und führt darin barocke und romantische Elemente, italienische und französische Musik in moderner Form zusammen.

Natürlicher Charme

Und schon ist man mittendrin in dieser besonderen Tonwelt der Konzertharfe, die später im zweiten Teil noch hinreißend erklärt werden wird, denn Magdalena Hoffmann ist nicht nur eine großartige Harfespielerin, sondern verfügt über einen mit natürlichem Charme gepaarten pädagogischen Impetus, der alle im Festsaal gebannt an ihren Lippen hängen lässt.

Zudem bildet sie eine visuelle Einheit zusammen mit ihrem Instrument: ein raffiniert schlichtes Kleid, das die Holzfarbe des Harfenkorpus fortsetzt, die vergoldete Harfensäule, die Blütenranken auf der hellen Resonanzdecke, das helle Haar. Da lernt doch jeder bereitwillig etwas über die Harfe mit ihren in zwei Reihen gespannten 47 Saiten und ihren sieben Pedalen für die Halbtöne von sechseinhalb Oktaven. Ein teures Instrument – 52000 Euro sagt Hoffmann, den „immer gleichen Fragen“ zuvor kommend – denn die sensible Mechanik mit den vielen kleinen Stimmwirbeln sei nach einigen Jahrzehnten aufgebraucht. Zum Transport der über 40 Kilo schweren und 1,80 Meter hohen Harfe sind ein Rollwagen und ein Kleinbus nötig – nicht gerade unaufwändig ist das alles, aber die Harfenistin ist seit dem sechsten Lebensjahr an damit vertraut. Ja, und das Wichtigste: Harfe spiele man mit acht Fingern, weil der kleine Finger zu kurz ist zum Spielen, der habe deswegen auch keine Hornhaut.

So wurde nach dem ersten Ausflug zu Scarlatti mit zwei einsätzigen Sonaten, zwei Präludien des Russen Alexander Baltin (1967 bis 2009), dem Stück „Bamyan“ des Franzosen Philippe Hersant, einer Hommage an Afghanistan, und den „Variations sur un thème dans le style ancien“ von Carlos Salzedo (1885 bis 1961) eine klug kommentierte Reise durch verschiedene musikalische Welten, in denen die Harfenistin alles an differenzierter Virtuosität zeigte, was auf der Harfe möglich ist.

Kesse Swing-Zugabe

Dabei kommt sie selbst – auch im zweiten Teil mit Klavierstücken von Clara und Robert Schumann, Isaac Albéniz' „Zaragoza“ und einer Fantasie über „Hoffmanns Erzählungen“ von Jean-Michael Damase sowie den noch nicht veröffentlichten „Footnotes“ von Muhiddin Dürrüoğlu ohne jede affektierte Geste aus, ist ganz und gar Konzentration. Und hat noch Energie für eine kesse Swing-Zugabe, mit der sie sich lächelnd noch einmal ins Herz des Publikums spielt. Und das wollte dann gar nicht mehr gehen.