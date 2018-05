Gleich drei Gründe zum Feiern hatte unlängst das Formula-Student-Team (FSTW) der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Das FSTW feiert sein zehnjähriges Bestehen und hat passend zu diesem Anlass zum ersten Mal zwei Rennwagen gebaut. So konnten das Combustion-Fahrzeug „Stinger18c“ und das Driverless-Fahrzeug „Stinger18d“ feierlich vor den Augen von über 200 Gästen enthüllt werden. Darunter waren Sponsoren des Teams sowie Familienangehörige und Studenten, Lehrende sowie Mitarbeiter der Hochschule.

In den vergangenen Monaten haben die rund 60 Mitglieder des FSTW gemeinsam geplant, entwickelt, konzipiert und geschraubt. „Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, weil wir zwei Autos präsentieren werden, denn am Anfang der Saison haben wir beschlossen, dass wir die Challenge annehmen und in der Driverless-Klasse an den Start gehen“, erklärte Sebastian Spägele, der gemeinsam mit Anna Linssen durch die Veranstaltung führte, zu Beginn der Veranstaltung und verwies auf das Jahr 2008, in dem an der Hochschule in Weingarten die Idee einen Rennwagen zu bauen, entstanden war. Bereits ein Jahr später war das erste Auto gebaut und fahrbereit. „Das ist nicht selbstverständlich“, meinte Spägele. „Die Strukturen und die Sponsoren, die heute das Team tragen, gab es damals noch nicht.“

Von großem Interesse waren an diesem Abend die technischen Veränderungen im Vergleich zum Vorgängermodell. Teamleiter Daniel Kunz stellte den „Stinger18c“, das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vor: „Ergonomie wird dieses Jahr großgeschrieben.“ Neben einem ausgeschäumten Sitz für mehr Ergonomie, hat das FSTW auch das Steuergerät, das sogenannte Stinger Control Unit, weiterentwickelt. Damit werden alle Verbrauche, die nicht direkt mit dem Motor zusammenhängen, gesteuert. Zusätzlich wurde der Motor aufgebohrt und der Hubraum von 599 auf 636 Kubikzentimeter vergrößert. Mit einer speziellen Stahlbeschichtung gelang dem FSTW ebenfalls eine Reibwertoptimierung.

Christoph Wald präsentierte den „Stinger18d“, das Driverless-Fahrzeug. „Die größte Herausforderung bei dem autonom fahrenden Fahrzeug liegt darin das Fahrzeug so zu bauen, dass es sowohl allein als auch von einem Menschen gesteuert werden kann“, so Wald. Über visuelle und auditive Signale zeige der „Autonomous System Status Indicator“ allen umliegenden Personen den aktuellen Status des Fahrzeugs an und könne bei einem vorliegenden Notfall die Notbremse einleiten.

Livestream nach Haifa

Besonders hervorgehoben wurde die Kooperation mit dem Formula Student Team der Technischen Universität Technion im israelischen Haifa: „Wir sind stolz heute sagen zu können, dass zwischen den Teams echte Freundschaften entstanden sind“, sagte Anna Linssen.

Damit die Freunde aus Israel dieses besondere Ereignis mit dem FSTW feiern können wurde extra ein Livestream eingerichtet. „Es ist schon eine Mai-Tradition das Rollout gebührend zu feiern. Was die jungen Menschen hier geleistet haben, ist grandios“, unterstrich Rektor Thomas Spägele.

Gegen 21 Uhr lüftete sich schließlich der Vorhang: Eingehüllt in Nebel präsentierte das Formula Student Team stolz die Rennwagen „Stinger18c“ und „Stinger18d“. „Was das Team antreibt ist das gemeinsame Ziel. Wir möchten anderen zeigen, was man erreichen kann, wenn man nur will“, sagte Teamleiterin Janine Schatzmann. Für das Formula-Student-Team Weingarten ist klar, dass Erfolg auch von der externen Unterstützung abhängt. So bedankten sich die Studenten zum einen bei der Hochschule für ihre logistische, räumliche und finanzielle Unterstützung. Zum anderen galt der Dank den zahlreichen Sponsoren: „Wir haben inzwischen viele, tolle, loyale Sponsoren an unserer Seite, mit denen wir oft täglich Kontakt haben und die uns immer tatkräftig unterstützen“, sagte Anna Linssen.