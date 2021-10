Ein frühes Gegentor wirft Weingartens Plan über den Haufen

Der TSV Eschach hat die Partie beim SV Weingarten mit 4:0 für sich entschieden. Türöffner für die Eschacher waren zwei Standardsituationen. Markus Giuliani stand an der Seitenlinie und konnte es nicht fassen. Wieder und wieder hatte Weingartens Trainer in den vergangenen Wochen wiederholt, was der Schlüssel zu einem Erfolgserlebnis für sein Team in der Fußball-Landesliga ist: „Kein frühes Gegentor.“

Gegen den TSV Eschach dauerte es aber keine vier Minuten, da war Giulianis Mantra schon wieder Makulatur: Nach einem Eckball traf Michael Eitel zum 1:0 für die Eschacher. Des einen Leid, des anderen Freud: Nichts hatten sich Eschachs Trainer Philipp Meißner und sein Team so sehr gewünscht wie einen frühen Treffer. Mit dem 1:0 im Rücken ließ sich die Partie gut kontrollieren. Der TSV zog ein variables Offensivspiel auf, ohne allerdings gegen tapfer verteidigende Weingartener viele Chancen herausarbeiten zu können. Aber die Gäste hatten das Glück auf ihrer Seite: In der 13. Minute klärte Sebastian Segbers noch gegen Max Bröhm, in der 18. Minute war der SVW-Torwart dann quasi chancenlos bei seinem Eigentor: Wieder ein Eckball, Eschachs Stürmer Niklas Rummler kommt irgendwie mit der Hacke an den Ball – der springt vom Pfosten an Segbers’ Fuß und ins Tor zum 0:2.

Rummler hatte von Trainer Meißner den Vorzug vor Sebastian Sprenger und dem nach einem Spiel Sperre wieder freien Leon Dokland erhalten. „Er hat sich diese Chance verdient“, hatte Eschachs Trainer schon mit Blick auf die Leistung seines Stürmers nach dessen Einwechslung in der letzten Partie geurteilt. Rummler hatte auch die letzte von wenigen Chancen des TSV in Halbzeit eins: Nach einer Flanke von Philipp Zwerger ging der wuchtige Kopfball von Rummler in der 41. Minute allerdings klar vorbei.

Durchgang zwei gehörte Eschachs Technikkünstlern: Weingartens beste Phase direkt nach der Pause beendete Max Bröhm in der 58. Minute mit einem Distanzschuss, den die SVW-Defensive nicht verteidigt bekam. Segbers war zwar mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken – 3:0. Zehn Minuten später tanzte sich Fabian Elshani mit einer feinen Einzelleistung an drei Weingartenern vorbei und traf zum 4:0 – kurz davor war er nach einem feinen Zuspiel noch an der Latte gescheitert.

Kurz nach seinem Tor stand Elshani wieder im Mittelpunkt: In der 70. Minute war er an SVW-Kapitän und Linksverteidiger Lukas Margreiter schon vorbei, als er diesen mit Hand oder Ellenbogen am Auge traf. Margreiter ging mit einem lauten Schrei zu Boden, musste lange behandelt und schließlich sogar mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Am Sonntag gab’s zumindest vorerst Entwarnung: Margreiter meldete an seinen Trainer „keine bleibenden Schäden“. Schiedsrichter Kadir Yagci wertete die Aktion nicht als Foul und zeigte daher auch keine Karte – die Weingartener hatten das ganz anders gesehen und Rot gefordert. Eine Rote Karte gab es dagegen auf der anderen Seite für Weingartens eingewechselten Patrick Reder wegen einer Spielerbeleidigung.

Markus Giuliani musste seinem Ärger über das frühe Gegentor zwar nach dem Schlusspfiff mit einem Kraftausdruck („für den A…“) Luft machen – unterm Strich zollte er seiner Mannschaft aber Respekt: „Auch nach den Gegentoren hat sich die Mannschaft nie aufgegeben – das zeigt ihre Mentalität.“ Auch wenn es vor allem in Halbzeit ein noch einige Feinheiten am Spiel seines Teams zu verbessern gab – für Philipp Meißner zählte vor allem eines: „Die Hauptsache ist, dass wir dieses Spiel gewonnen haben.“