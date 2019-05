Ein eher düsterer Blick auf das heutige Europa

„Visionen für ein anderes Europa“ lautete der Titel einer musikalischen Lesung, zu der die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die Volkshochschule Weingarten, die katholische Betriebsseelsorge und katholische Erwachsenenbildung Ravensburg am Dienstag auf den Martinsberg in Weingarten eingeladen hatten. Der Journalist Wolfram Frommlet und der Cellist Bernd Winkler gaben in Wort und Musik eine eher düstere Beschreibung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse auf diesem Kontinent und in der Welt.

In kurzen Textauszügen aus Essays, Gedichten und Erzählungen zahlreicher Schriftsteller aus Gegenwart und naher Vergangenheit verdeutlichte Frommlet, welche materiellen und seelischen Nöte viele Menschen in Europa, aber auch weltweit bedrücken. Doch der Rezensent beließ es nicht bei literarischer Abstraktion. Fremde Texte und eigene Statements flossen unmittelbar ineinander.

Stets blieb die politische Botschaft eindeutig: Eine Szene vor einer Suppenküche unweit des Londoner Olympiastadions, wo sich die Zahl der Obdachlosen binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt hat, setzte Frommlet in direkten Bezug zur Finanz- und Immobilienspekulation, zur Steuerpolitik mehreren EU-Staaten, die international operierenden Konzernen ermöglichen, ihre milliardenschweren Gewinne nahezu abgabenfrei einzubehalten. Dabei verzichten diese Länder auf Geld, das dringend benötigt würde, um Millionen ihrer Bürger ein menschenwürdige Dasein zu ermöglichen.

Auch das Friedensprojekt Europa ist für Frommlet höchst fragwürdig, so lange europäische Rüstungskonzerne blühende Geschäfte machen mit korrupten Despoten aus den ehemaligen Kolonien. Die europäischen Regierungen seien sich sehr schnell einig darin, dass diese Absatzmärkte nicht durch allzu scharfe Restriktionen behindert werden dürften.

Fluchtursachen könne man nicht durch Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete bekämpfen, sondern mit Diplomatie und einer fairen Handelspolitik. Da gehe es nicht an, Afrikaner zu Hungerlöhnen und unter unmenschlichen Bedingungen wie Sklaven auf südeuropäischen Gemüse- und Obstplantagen schuften zu lassen und mit den dabei erzeugten staatlich subventionierten Konserven die afrikanischen Kleinbauern in den Ruin zu treiben, weil deren Produkte auf den heimischen Märkten nicht mehr konkurrenzfähig sind.

Frommlet kritisiert die Rechtspopulisten scharf

Scharf ins Gericht ging Frommlet auch mit den Rechtspopulisten, die Hass auf die Zuwanderer schürten, aber nichts dagegen unternähmen, dass in ihren Ländern ganze Landstriche ausbluten. Italiens Innenminister Salvini habe florierende genossenschaftlich organisierte Dorfkooperativen finanziell ausgetrocknet, weil hier Einheimische und Flüchtlinge ein Beispiel geben, wie Solidargemeinschaften funktionieren und rentabel betrieben werden können.

Passend zu dieser zumeist düsteren Beschreibung politischer und gesellschaftlicher Zustände in Europa und weltweit hatte Bernd Winkler zeitgenössische Solostücke für Cello ausgesucht, sperrig und doch klang- und kraftvoll vorgetragen. Neben bekannten Namen wie Benjamin Britten (1913 - 1976) oder Bernd-Alois Zimmermann (1918 - 1970) waren hier Komponisten vertreten, die allenfalls Kennern der Neuen Musik geläufig sind. Doch ihre Musik und die eindrückliche Wiedergabe durch Bernd Winkler erschloss sich auch jenen Zuhörern, die gänzlich andere Hörgewohnheiten pflegen.

Ganz düster wollten die beiden Protagonisten ihr Publikum allerdings nicht in den verregneten Abend entlassen. Es genüge nicht, am Wahltag sein Kreuzchen zu malen. Europa brauche engagierte Bürgerinnen und Bürger, die in ihrem jeweiligen Umfeld Dinge zum Besseren verändern, betonte Frommlet. Auf dieser Basis könne ein Europa wachsen und gedeihen, das seinen vielfach proklamierten Idealen näher kommt.