Ein bunter Haufen: Seit Herbst hat sich das Verwaltungsteam des Weingartener Kulturzentrums Linse neu formiert

Seit dem Herbst hat sich personell in der Linse einiges getan: Neue Gesichter sind hinzugekommen, einige der altbewährten Linse-Köpfe agieren nun im Hintergrund. Verwirrung kommt bei manchem außerdem durch die besondere Struktur und die Trennung zwischen Linse-Verein und Linse-Team auf. Daher stellt die „Schwäbische Zeitung“ das hauptamtliche Linse-Verwaltungs-Team vor, das so bunt und vielfältig ist wie die Linse selbst. In loser Reihe folgen dann die Namen und Gesichter der Gastro-Crew und des neuen ehrenamtlichen Vorstands des Vereins.

Henning Däuber ist seit Oktober für das mobile Kinderkino verantwortlich, programmiert die Filme. Er sieht sich als Logistiker, der sowohl den Kontakt zu den Verleihern als auch den Veranstaltern pflegt. Alles rund um Planung, Rechnung und Filmauswahl deckt er mit seinem 75- Prozent-Job in der Linse ab. Der 33-Jährige ist studierter Verlagshersteller und ausgewiesener SC Freiburg-Fan. Er lebt in Grünkraut – „mit der Mühlen-Tochter“, wie er sagt. Sein großes Anliegen: „Dass die Jugend nicht im Streaming verblödet“ sondern vor allem die 18- bis 35-Jährigen sich wieder fürs Kino interessieren. Sein Lieblingsfilm: „L’haine“ (deutsch: der Hass). Bettina Buhl, 33 Jahre alt, ist im Linse-Team für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie übernimmt derzeit die Elternzeit-Vertretung für ihre Schwester Annika Schubert.

Bettina pendelt zwischen Schlier und Tübingen, wo sie Literatur und Kulturtheorie im Masterstudiengang studiert. Bei ihr „fließt alles zusammen“, sie ist vielseitig einsetzbar. Spontan holt sie auf der Anreise liegen gebliebene Künstler ab oder füttert den Facebook- und Instagram-Account der Linse. „Unser Saatgut“ ist der Film, der sie jüngst besonders beeindruckt hat.

Karolina Jung, die 59-jährige Halbschwedin, liebt „die bunte Mischung der Menschen“ in der Linse. „Hier ist Platz für alle“, sagt sie charmant. Sie hat schon etliche Medienbetriebe gesehen, war Mitglied von Peter Freys Spotlight-Festival-Team, arbeitete in München und war bis 2015 im Theater Ravensburg beschäftigt. Seit zehn Jahren schon ist sie der Linse treu, fing 2008 in der Linse-Gatronomie an. Seit 2014 gehört Karolina Jung zum Büro-Team der Linse, aus ihrer Halbtagsstelle ist mittlerweile eine Dreiviertel-Stelle geworden. „Mädchen für alles“ sei sie, mache den ganzen Verwaltungskram einer Sekretärin. Jung ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Bolanden. Sie liebt „Dick und Doof“, „Ramplight“ von Charlie Chaplin und Ingmar Bergmanns „Aus dem Leben der Marionetten“.

Markus Zink gibt zu seiner Person an, er sei 1,78 Meter groß und wiege zu wenig. Seit 1. Oktober ist der 48-jährige Künstler als Nachfolger von Bernd Eiberger halbtags für die Live-Kultur in der Linse zuständig. Sein neues Team nennt ihn den „König des Klebebands“ oder „Bastel-Wastel“. Er selbst sagt, er habe einen Fetisch für Bastelbedarf. Seit ein paar Wochen hängt ein aufgemotzter Zigarettenautomat im Untergeschoss der Linse, neben dem Tischkicker. Bestückt ist der Automat nicht mit Zigaretten, sondern mit Memory-, Kniffel- und Filmquiz-Spielen: Zinks Werk. Der gebürtige Baienfurter ist Vater dreier Jungs, seine Freundin hat fünf Kinder. Sein Linse-Highlight ist schon etwas älter: Der legendäre Liederabend mit der damals schon betagten Brigitte Mira ist ihm unvergesslich. Außerdem liebt er den Film „Das Leben ist schön“.

Klaus Scharfenberg ist seit November der neue, zweite Geschäftsführer der Linse. Zunächst für ein halbes Jahr lang in Vollzeit, danach in einem 80-prozentigen Anstellungsverhältnis. Scharfenbergs Zuständigkeitsbereich: die Finanzen und das Kaufmännische. Der gebürtige Franke ist 55 Jahre alt, gelernter Landwirt, studierter Agrarwissenschaftler und seit mehr als 30 Jahren im „Fahrrad Business“, wie er sagt.

Der Co-Geschäftsführer hatte erst Mühe mit dem Schwäbischen

Seit wann er schon in der Linse ist, das weiß er gar nicht mehr so genau. Nur noch, dass er damals hier „was Schwäbisches“ gegessen und sich mit dem Idiom anfangs enorm schwer getan habe. Mittlerweile lebt er gerne mit seiner Partnerin in Egg bei Unterwaldhausen und genießt das Arbeiten in der Linse. „Reden, diskutieren und den Leuten eine Heimat geben“, das macht für ihn das sozio-kulturelle Zentrum aus. Scharfenberg ist bekennender Facebook-Verweigerer, erst seit Kurzem hat er überhaupt Internet zuhause. „Rosannes letzter Wille“ ist sein Lieblingsfilm, den er bestimmt schon fünf Mal gesehen habe.

Uli Hartmann ist der zweite Geschäftsführer der Linse, mit einem offiziellen Status und einer 100-Prozent-Stelle. Ihm obliegt die Koordination der ganzen Kultur von der Programmplanung über die Filmauswahl bis hin zu den Regisseur-Besuchen. 15 Jahre lang machte der 52-jährige Heidenheimer für den Kreisjugendring das mobile Kinderkino, übernahm dann das Kinderkino in der Linse und begann seine Karriere – wie übrigens auch sein Flügelmann Klaus Scharfenberg – als Filmvorführer.

Gelernt hat Hartmann ursprünglich Schreiner, dann ließ er sich zum Arbeitserzieher ausbilden, anschließend erwarb er eine medienpädagogische Zusatzqualifikation. „Für die Kombination aus Kino und kulturellem Zentrum beneiden uns andere Kinobetreiber“, sagt Hartmann. Er ist in Waldburg daheim, verheiratet und Vater zweier Kinder. Er schiebt immer noch gerne Kinodienst, führt nach wie vor Filme vor und verkauft Karten – das macht für ihn den Linse-Job aus. Die besten Gespräche habe er oft im Foyer nach dem Ende eines beeindruckenden Filmes, sagt er. Sein Lieblingsfilm? Weit über 1000 Filme habe er gesehen, es wäre ungerecht, einem den Vorzug zu geben, so Hartmann. Aber dass er in der Linse noch den mittlerweile verstorbenen George Duke bei einer Jazztime-Veranstaltung live sehen und hören konnte, das gehört zu seinen persönlichen Höhepunkten in der Linse.