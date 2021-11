Ein Autofahrer streift in Weingarten einen Radler

In der Schussenstraße ist es am Freitag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Passiert ist Folgendes: Um 13 Uhr befuhr der 20-jährige Autofahrer die Schussenstraße stadtauswärts. Als er sich auf Höhe des Fußgängerüberwegs befand, fuhr laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei ein 14-jähriger Radler auf die Fahrbahn – und wurde von dem Auto gestreift. Verletzt wurde der 14-Jährige dabei glücklicherweise nicht. Am Auto des 20-Jährigen entstand durch die Kollision ein Sachschaden von rund 2000 Euro, der am Fahrrad entstandene Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Um herauszufinden, was genau geschehen ist, haben die Beamten des Polizeireviers Weingarten etliche Zeugen befragt. Die Unfallermittlungen dauern noch an. Nach bisherigen Stand muss der Autofahrer mit einer Strafanzeige, gegebenenfalls auch mit einer Geldstrafe rechnen.