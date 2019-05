Eifersüchtiger in psychiatrische Klinik eingewiesen

Weil ein 37-jähriger Mann in der Nacht auf Freitag offenbar aus Eifersucht vor der Wohnung seiner Ex-Freundin randalierte, kam es in Weingarten zu einem Polizeieinsatz.

Die Beamten wollten den stark angetrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen, weil er zuvor Steine gegen das Fenster seiner Ex-Freundin warf und zwei Reifen ihres Autos zerstochen hatte. Der Mann randalierte daraufhin in auf der Dienststelle und versuchte, sich selbst zu verletzen. Der Mann beleidigte die Beamten und schlug schließlich mit dem Kopf gegen die Zellentür und eine Tischplatte. Zu seinem eigenen Schutz wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Er wird wegen Sachbeschädigung und Beleidigung angezeigt.