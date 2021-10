Ehrungen langjähriger Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweieinhalb Jahren durften die Mitglieder endlich wieder persönlich die Berichte des Vorstands entgegennehmen. Herausragendes Ereignis ist der Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Oberliga. Eben so positiv stellt sich die Haushaltsbilanz dar. Durch den Umbau des Clubhauses vor über zwanzig Jahren war ein hoher Schuldenberg entstanden. Aber dank der umsichtigen Planung des 1. Kassenwarts Günter Bogenrieder und dem sparsamen Wirtschaften aller Funktionäre in dieser Zeit, ist es gelungen, jetzt einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wie der Moderator des Abends Billy Dignath in Vertretung der verhinderten Vorsitzenden Dr. Kerstin Reich und Wahlvorstand Rolf Wilhelm lobend hervorhoben.

Besonders stolz ist der TC Weingarten auf den Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Oberliga. Was früheren Damenmannschaften schon mehrfach gelungen war, erreichten Sportwart und Spitzenspieler Benjamin Seifferer und seine Teamkollegen mit einer Herrenmannschaft zum ersten Mal in der langjährigen Vereinsgeschichte. Einen großen Anteil am Erfolg haben die Trainer der Tennisschule Seifferer, die seit 40 Jahren mit dem TC Weingarten verbunden ist. Für 40 Jahre Training wurde Gründer Wolfgang Seifferer mit einem großzügigen Geschenk geehrt.

Als sportliche Höhepunkte in den letzten beiden Jahren wurden der 3. und 4. RIBO Cup erwähnt, ein Turnier, das zur Deutschen Rangliste gewertet wird.

Ein weiteres Indiz, dass die Tennisschule Seifferer gute Arbeit leistet, ist der Zulauf von Jugendlichen, wie Jugendwart Billy Dignath betonte. Leider musste dieser im letzten und auch in diesem Jahr aus bekannten Gründen auf fast alle Events verzichten. Einziger Lichtblick blieben die Ausflüge in den Europapark mit großer Teilnehmerzahl.

Dass trotz aller Sparsamkeit kein Investitionsstau zu verzeichnen war, konnten die Besucher dem Bericht des technischen Vorstands Eduard Majic entnehmen. Clubhaus und Anlage seien in gutem Zustand und weitere Verbesserungen wie z. B. die Erneuerung der Einfahrt sind noch in diesem Jahr geplant.

Die öffentliche Clubgaststätte mit den Pächtern Paris und Achill findet weiterhin guten Zulauf. Dass die Speisen der griechischen Küche offenbar munden, war auch in Corona-Zeiten zu merken, als viele Besucher den Betrieb mit Bestellungen unterstützten.

Mit Ehrungen langjähriger Mitglieder endete eine harmonische Versammlung.