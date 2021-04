Ehrenamtsplattform aktiv mitgestalten

Die neue digitale Ehrenamtsplattform der Stadt Weingarten nimmt laut Pressemitteilung weiter Gestalt an. Jetzt seien die Vereine gefragt: Um die Seite, auf der sich künftig das gesamte Ehrenamt in Weingarten digital präsentieren soll, mit Leben zu füllen, werden Informationen, Logos und Bilder von möglichst allen ehrenamtlichen Organisationen und Initiativen benötigt.

Auf der Seite www.weingarten-engagiert.com soll das gesamte Ehrenamt in der Stadt auf einer einheitlichen Plattform digital gebündelt werden. Um die jeweiligen Vereinsseiten mit Inhalten zu füllen, sollten Vereine, Gruppen und ehrenamtliche Initiativen ab sofort folgende Informationen einstellen: Name des Vereins oder der Gruppe, Adresse, Ansprechpartner beziehungsweise der oder die Vorsitzende, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Internetadresse, Logo, ein querformatiges Foto, das symbolisch für die Vereinsarbeit steht (Bildrechte müssen vorhanden sein und angegeben werden) sowie ein kurze Beschreibung „Das sind wir“ in vier bis fünf Sätzen.

Die Daten werden über die Mailadresse ehrenamt@weingarten-online.de gesammelt. Sobald die Plattform gestartet ist, haben alle Ehrenamtlichen die Möglichkeit, selbst Einträge zu verfassen.