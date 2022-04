Ehrenamtliche können sich bei Veranstaltung in Weingarten austauschen und vernetzen

Unter dem Motto „Raus aus dem Corona-Tief“ bietet die Stadt Weingarten im Rahmen einer Veranstaltung am Mittwoch, 4. Mai, ihren Ehrenamtlichen Gelegenheit, sich untereinander, aber auch mit der Verwaltung auszutauschen und zu vernetzen.

Was haben zwei Jahre Pandemie, die Absage vieler Veranstaltungen und die immer wieder neuen Vorgaben in einer ohnehin fordernden Zeit mit dem Ehrenamt in Weingarten gemacht? Wie geht es den Vereinen, den Initiativen und Gruppen? Wie kommt wieder Schwung ins Engagement? Welches sind die drängendsten Probleme? Die Stadt möchte den Ehrenamtlichen nach eigenen Angaben Gelegenheit bieten, sich untereinander, aber auch mit der Verwaltung auszutauschen. Die Veranstaltung wird moderiert von der städtischen Referentin für Bürgerschaftliches Engagement, Carolin Schattmann, und findet am Mittwoch, 4. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße 19 statt.

Ein weiteres Angebot für Ehrenamtliche beschäftigt sich mit der Frage, welche Erfahrungen die zu Beginn oft verunsicherten Vereine mit der seit 2018 verpflichtenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gemacht haben. Am Donnerstag, 19. Mai, um 19 Uhr ordnet der Diplomverwaltungswirt Stefan Fischerkeller die vier zurückliegenden Jahre DSGVO ein. Der Infoabend „Datenschutz im Verein – Update, Erkenntnisse & Empfehlungen“ findet in der Bücherei, Abt-Hyller-Straße 19, statt.