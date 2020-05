Ehrenamt ist auch nach der Corona-Krise gefragt

Wer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei den Maltesern im Landkreis Ravensburg-Weingarten interessiert, kann sich online unter www.malteser-ravensburg.de informieren oder sich direkt mit Norbert Scheffler per E-Mail an norbert.scheffler1@malteser.org oder mobil unter der Nummer 0175/2216574 in Verbindung setzen. Die Helferabende der Malteser finden in der Regel immer am Montagabend ab 19.30 Uhr in der Halle oder im neuen Ausbildungsraum der Malteser in der Ettishofer Straße 19 in Weingarten statt.