Ehepaar prügelt sich krankenhausreif

Mit einer Platzwunde am Kopf musste ein 69-Jähriger in der Nacht zum Dienstag nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit seiner 57-jährigen Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Aus bisher unbekannten Gründen waren die beiden, die deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, in Streit geraten, in dessen Verlauf die Frau mit einer Bodenvase zugeschlagen hat. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Auch die 57-jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, da der Verdacht einer Rippenfraktur bestand. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Hergang der Auseinandersetzung dauern an.