Ehemalige Tambourmajorin ziert Welfenfestabzeichen 2019

Die ehemalige Tambourmajorin der Schülertrommler schmückt das Welfenfestabzeichen 2019. Das teilt die Welfenfestkommission mit. Seit Montag verkaufen Kinder und Jugendliche die Welfenfestabzeichen im Stadtgebiet. Wie auch im vergangenen Jahr beträgt der Plakettenpreis vier Euro, beziehungsweise zehn Euro für die vergoldete Plakette.

Die Welfenfestkommission habe sich in diesem Jahr für ein Emblem der Schülertrommler entschieden, da jene die älteste Trommlergruppe Weingartens seien, heißt es weiter in der Pressemitteilung. In den folgenden Jahren werden die anderen Trommelgruppen beziehungsweise Trommlerkorps in der Reihenfolge ihrer Gründung auf den Abzeichen zu sehen sein.

6000 Festabzeichen wurden von der Weingartener Firma Heku aus Kunststoff hergestellt. Es wurden nicht nur rot-weiße, sondern auch weiß-rote Plaketten produziert, auf deren Rückseite sich ein QR-Code für ein Gewinnspiel befindet. Zudem gibt es wieder goldene Plaketten.