Ehemalige Mitarbeiterinnen beschäftigt das 14 Nothelfer

Rund 20 ehemalige Mitarbeiterinnen des Krankenhauses 14 Nothelfer Weingarten haben sich bei der vor einem Jahr ins Leben gerufenen „Rentner-Weihnachtsfeier“ getroffen. Die Freude über das Wiedersehen sei allen anzumerken gewesen, teilt der Medizin Campus Bodensee mit. Bei Kaffee und Kuchen wurden Erinnerungen und auch Neuigkeiten ausgetauscht. Ingrid Jörg, Klinikleitung des Krankenhauses, informierte die ehemaligen Kolleginnen über die aktuellen Entwicklungen rund um das Krankenhaus und den MCB.

Mit dem Jahreswechsel ändere sich einiges in der akut-stationären Versorgung am Krankenhaus 14 Nothelfer. Noch bis Mitternacht, 31. Dezember, erfülle die Notfallversorgung ihre Aufgaben, heißt es. Jeder Patient, der sich in seiner Notlage dort vorstellt, werde gesichtet, versorgt oder gegebenenfalls in ein anderes Krankenhaus überwiesen. Bis zum 26. Dezember können laut Mitteilung im Krankenhaus 14 Nothelfer werdende Mamas aufgenommen und nach der Geburt bis zur Entlassung stationär versorgt werden. Bis zum Jahresende versorge die Innere Medizin, die Sektion Pneumologie und die Gynäkologie des Krankenhauses ihre Patienten. Ab dem neuen Jahr gebe es hier nur noch ein elektives Leistungsangebot der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie, des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung, der Handchirurgie, der Fußchirurgie sowie das Regionale Geriatrisches Notfallversorgungszentrum.