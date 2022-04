Edgar Selge liest aus „Hast du uns endlich gefunden“

Schauspieler Edgar Selge liest am Montag, 2. Mai, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten aus seinem Buch „Hast du uns endlich gefunden“.

In dem literarischen Debüt erzählt ein zwölfjähriger Junge, den der Autor als fernen Bruder seiner selbst betrachtet, sein Leben und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die Welt. Wenn sich der 73-jährige Edgar Selge gelegentlich selbst einschaltet, wird klar: Die Schatten der Kriegsgeneration reichen bis in die Gegenwart hinein, heißt es in einer Ankündigung.