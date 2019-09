Die Beamten des Polizeirevieres in Weingarten suchen unbekannte Diebe, die in der Nacht zum Montag einen Fahrradträger von der Anhängerkupplung eines im Haldenweg in Weingarten abgestellten Autos mitsamt dem darauf angeschlossenen E-Bike gestohlen haben. Hinweise hierzu werden unter der Teelefonnummer 0751/8036666 angenommen.