Duo Marpert gibt Benefizkonzert für die Hospizbewegung

Ein schönes Benefizkonzert für die Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg hat das „ensemble petite reprise" in der Evangelischen Stadtkirche in Weingarten gegeben. Diesmal trat das Duo Michel und Renate Marpert auf und spielte ein von Michel Marpert informativ moderiertes Programm unter dem Titel „Piccolo paradiso – die fabelhafte Welt des Violoncello piccolo“. Michael Wissert, Vorsitzender der Hospizbewegung und Professor für Sozialarbeit, freute sich über die Bereitschaft der beiden Musiker zu einem Konzert.

Es machte schon Freude, das von Annette Stacheder bemalte Cembalo von Renate Marpert zu sehen – ein Nachbau von 1992 nach einem Cembalo des in Lucca ansässigen Giovanbattista Giusti von 1681. Bei den zwei unterschiedlichen Violoncelli handelt es sich um den Nachbau eines Barockcellos mit vier Saiten und einen Nachbau eines kleinen Geigenbasses mit fünf Saiten, der dadurch in der Lage ist, auch hohe und helle Töne zu produzieren. Die Erklärungen übernahm der Cellist Michel Marpert mit Humor und Esprit und flocht auch gleich ein paar Erklärungen zu den Musikwerken ein.

Solche Instrumente – Violoncello piccolo oder kleiner Geigenbass genannt – wurden im Zeitraum zwischen 1680 und 1750 unter anderem in Frankreich gebaut. Bekannt ist es aus einem einzigen Stück von Bach, der es in seiner 6. Suite BWV 1012 einsetzte. Diese „Courante“ spielte Michel Marpert gleichsam als Introduktion erst einmal solo und gab damit den zeitlichen Rahmen vor. Jedoch bereits das zweite Stück, eine Sonate für Violine und Cello von Giovanni Paolo Cima (1575-1630), in der Renate Marpert am Cembalo begleitete, war im Tonfall noch ganz von der Renaissance geprägt.

Zu Georg Philipp Telemanns Sonate in D-Dur, die im „Getreuen Musikmeister“ publiziert wurde und aus drei Sätzen besteht, war zu hören, dass Telemann auch ein guter Vermarkter seiner Kompositionen gewesen sei, da er sie quasi als Fortsetzung einer Zeitschrift beilegte.

Die nächsten beiden Werke waren Soli: für Cembalo die „Toccata settima“ von Michelangelo Rossi (1601-1656) erschien wie ein Lehrstück aufgebaut, während „Good againe“ von Tobias Hume (1569-1645) eine Hausmusik für den privaten Gebrauch der – wie Marpert erklärte – sehr sangesfreudigen Engländer darstellte. Sehr schön war dann der Unterschied zwischen den beiden Celli bei der fünfsätzigen Sonate op. 2 Nr. 3 G-Dur von Jean Baptiste Masse (1700-1757) im Vergleich zu Vivaldis Sonate B-Dur zu hören; erstere in fünf Sätzen für den kleinen Geigenbass glänzt durch abwechslungsreiche Tempi, Vivaldi dagegen auf dem normalen Cello wechselt zweimal zwischen Largo und Allegro – melodiös, beschwingt, klagend und verspielt.

Keine Nationalisten

Die Zugabe war ein Konzertsatz von Francesco Geminiani, der dem englischen Weihnachtslied „Hark the Herald Angels sing“ von 1739 sehr stark ähnelte, was auch möglich ist, denn Geminiani, der aus Lucca stammte, verbrachte die Hälfte seines Lebens in Dublin, wo er 1762 starb. An solchen Viten erkennt man doch leicht, dass im 18. Jahrhundert der kulturelle und intellektuelle Austausch in Europa mindestens so groß war wie heute. Dabei dachten die Künstler ganz sicher nicht nationalistisch.