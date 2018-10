„Dummheit kann man aberziehen“

Der Poetry-Slam in der Linse am vergangenen Freitag – eingebettet in die ersten „Weingartener Tage der Demokratie“ – hat neun junge wie auch alte Poetry-Hasen auf die Bühne geholt: Mit Beiträgen so individuell wie die Slammer. Gekürt wurden gleich zwei Sieger, die in den Augen des Publikums den Gedanken über Ausgrenzung und Vielfalt am besten auf die Bühne gebracht hatten.

Ganz voll ist der große Saal der Linse nicht, aber es ist ein buntes, engagiertes und aufmerksames Publikum, dem sich die neun Wettstreiter stellen. Marvin Suckut, der Konstanzer Slammer und die Erlangerin Frederike Jakob räumen am Ende den Preis im Wettbewerb der Dichtkünstler ab, nachdem sie sich im Finale nur ganz knapp gegen den Schriftsteller und Slam-Poeten Karsten Hohage durchsetzen können. Suckut gewinnt mit einem Text, den er einst für das Konstanzer Konzil-Jubiläum geschrieben hat. Jakob hat ebenfalls einen alten Text dabei, der mit einem Lied von Rolf Zuckowski beginnt („Europa Kinderland“) und Kinderträume aus Thailand, Deutschland, Pakistan und England auf den Punkt bringt: Hand in Hand die Welt zu erobern. Ohne Grenzen.

Apropos erobern: Noch ganz frisch im Slam-Geschäft sind drei Frauen, alle unter 20 Jahren, aus Ravensburg, die direkt aus dem Nachmittags-Workshop kommen, der beim Fachtag „Demokratie gemeinsam leben“ angeboten wurde. Lena bricht charmant und tiefgründig eine Lanze für die Menschlichkeit, will, dass ein Jeder seine „Genie-Energie“ aus der „Möglichkeiten-Galerie“ zieht. Luan konzentriert sich in ihrem Text auf die gespaltene Gesellschaft, fragt nach dem Respekt und mahnt Anstand an im Umgang mit „Menschen, auf der Suche nach einem erträglichen Leben“. Felicitas schließlich reimt „Wir sind nicht braun sondern bunt – und das Letzte, was wir uns verbieten lassen, ist unser Mund“.

Ob nicht auch die Frischlinge einen Preis verdient hätten, das steht vor allem jenen Poetry-Slam-Zuschauern ins Gesicht geschrieben, die diese Form des literarischen Vortrags zu ersten Mal sehen. Immerhin haben diese jungen Frauen ihr Demokratieverständnis binnen kurzer Zeit in Worte fassen müssen. Dass das verständlich und nachvollziehbar gelingt, allein das ist schon eine Verbeugung wert. Abgesehen davon, dass sie sieben Minuten alleine im Scheinwerferlicht auf der Bühne stehen. Da sind die Poetry-Größen schon deutlich souveräner: Der schnelle, anspruchsvolle Marius Loy aus Esslingen. Der Schweizer Politiker und Slammer Etrit Hasler, der „immer nur Menschen getroffen hat, auch Idioten und Arschlöcher, aber nie Rassen oder Völker“ – wie er sagt. Und die extra aus Berlin angereiste Marie Fuchs-Geißler, die Rilkes Panther elegant mit der „Leider geil“ Mentalität zusammenbringt.

Traditionen („Ist Kuscheln nach dem Sex schon Tradition?“) werden auf den Prüfstand gestellt, Vorurteile und Klischees beleuchtet („Kriminalität hat in Syrien so wenig Tradition wie schlechte Musik in Deutschland“). Wo hört eigentlich der Witz auf und wo fängt Rassismus an? Müssen wir uns nicht längst entschieden haben zwischen Anstand und Gewalt? Und ja, man kann Dummheit aberziehen, wie Karsten Hohage anhand seines Hundes erklärt.

Tatsache ist, dass es kein „Grundrechtseinschränkungsgesetz“ geben darf. Dass wir alle „das Volk“ sind und die neue Definition von Menschlichkeit nicht Ignoranz heißen darf. So sehen es geballt auch die Zuschauer, die den ersten Demokratie-Slam mit all den bunten, provokanten Texten goutieren und am Ende alle Slammer wie auch den Moderator – die Poetry-Slam-Legende Wehwalt Koslovsky – mit einem fetten, liberalen Applaus bedenken.